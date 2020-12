Λέικερς: Η σεμνή αλλά συναισθηματική απονομή στους πρωταθλητές (vids&pics)

Ο κορονοϊός άλλαξε τα πάντα στον αθλητισμό και όχι μόνο και φυσικά το NBA δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Οι Λέικερς κατάφεραν στην «Φούσκα του Ορλάντο» να κατακτήσουν τον τίτλο, που ήταν ο 17ος στην ιστορία τους και όπως αναμενόταν η απονομή των δαχτυλιδιών ήταν ιδιαίτερα σεμνή.

Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς το «Staples Center» ήταν άδειο. Ωστόσο υπήρξε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, με τα μέλη των οικογενειών των παικτών να δίνουν ευχές και συγχαρητήρια στους πρωταθλητές. Στον δικό μας Κώστα Αντετοκούνμπο ευχήθηκαν η μητέρα του Βερόνικα και οι Γιάννης και Θανάσης, με τον Greek Freak να εύχεται να έρθουν και άλλα δαχτυλίδια στην οικογένεια.

Όσον αφορά το banner, αυτό δεν ανέβηκε, με τους Λέικερς να ανεβάζουν ένα που απλά γράφει πως οι φίλαθλοι πρέπει να περιμένουν. Οι... Λμνάνθρωποι αποφάσισαν το banner να ανέβει μόλις ο εφιάλτης με τον κορονοϊό τελειώσει και το γήπεδο θα είναι πάλι κατάμεστο.

