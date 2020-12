Λέικερς: Θα περιμένουν τον κόσμο για να ανεβάσουν το 17ο οι «Λιμνάνθρωποι» (pic & vid)

Κάθε χρόνο ένα από τα σημαντικά event στην έναρξη ενός πρωταθλήματος NBA, είναι όταν ανεβαίνει στην οροφή του γηπέδου του πρωταθλητή το banner με τον τίτλο αυτό. Πέρσι οι Λέικερς κατάφεραν να κάνουν δικιά τους την κούπα που ήταν και η 17η στην μεγάλη τους ιστορία. Ωστόσο στο ματς της πρεμιέρας με τον συμπολίτες Κλίπερς δεν θα έχουμε το περιβόητο banner. Και δεν θα το έχουμε γιατί οι «Λιμνάνθρωποι» αποφάσισαν αυτό να γίνει όταν θα έχει τελειώσει η περιπέτεια με τον κορονοϊό και το Staples Center θα είναι κατάμεστο από κόσμο. Μέχρι τότε θα υπάρχει ένα banner που θα ζητάει από τον κόσμο να μείνει συντονισμένος, ενώ η τελετή για το δαχτυλίδι και την κούπα βέβαια θα γίνει κανονικά.

Our banner waits for our Lakers Family. Thank you, fans. pic.twitter.com/DGexXsG3dY

Banner No. 17 is waiting for our fans to come home. #LakersFamily pic.twitter.com/sVtlQ8pGno

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020