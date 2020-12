Νετς-Ουόριορς: Ντουράντ σαν να μην τραυματίστηκε ποτέ (vids)

Ο τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα είναι ίσως ο πιο σοβαρός για έναν αθλητή μπάσκετ. Στους τελικούς του 2019 ο Κέβιν Ντουράντ δυστυχώς τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο, με συνέπεια να μείνει εκτός για όλο το 2020. Σήμερα στην πρεμιέρα του NBA, ο KD επέστρεψε φορώντας τη φανέλα των Νετς και όπως έδειξε στις φάσεις που θα δείτε και στα βίντεο που ακολουθούν, είναι σαν να μην έλειψε ούτε μία μέρα...

KD attacks baseline and has a quick 10 PTS on TNT! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/vSDTDEQSU0 — NBA (@NBA) December 23, 2020