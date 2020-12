Μπίσλεϊ: Ο γκαρντ της Μινεσότα γλιτώνει τη φυλάκιση!

Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ απέφυγε τη φυλάκιση, για το περιστατικό, για το οποίο συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες. Ο γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες για απειλή σωματικής βίας. Η ποινή του δεν πρόκειται να ξεπεράσει τις 120 ημέρες, για την οποία δεν πρόκειται να φυλακιστεί, ούτε να καταδικαστεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει πρόβλημα να αγωνιστεί κανονικά στη σεζόν 2020-2021, η οποία ξεκινάει σε λίγες ώρες.

Minnesota Timberwolves guard Malik Beasley has pleaded guilty to using a rifle to threaten a family in his suburban Minneapolis neighborhood. https://t.co/75z8auFsBH

— AP Sports (@AP_Sports) December 22, 2020