Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ της Μινεσότα απείλησε με όπλο οικογένεια!

Η λίστα είναι μεγάλη. Και το όνομα του Μαλίκ Μπίσλεϊ μπαίνει και αυτή στη σειρά. Οι αθλητές του ΝΒΑ δεν παίζουν μόνο μπάσκετμπολ. Ορισμένες φορές ξεφεύγουν από τα στενά όρια του νόμου. Και απασχολούν τα ΜΜΕ για τους λάθος λόγους.

Για τον αθλητή των Μινεσότα Τίμπεργουλβς τα πράγματα δεν θα είναι απλά. Η σύλληψή του στις 27 Σεπτεμβρίου, έχει μπόλικο παρασκήνιο. Τότε ο Μπίσλεϊ αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα όμως προκύπτει πως αντιμετωπίζει όχι μόνο κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για απειλή σωματικής βίας.

Συγκεκριμένα, φαίνεται να απείλησε μία οικογένεια, με ένα παιδί, με όπλο! Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, η αστυνομία βρήκε και προχώρησε στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας μαριχουάνας.

Η δίκη του έχει οριστεί για τις 19 Νοεμβρίου, ενώ η ομάδα της Μινεσότα εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία: «Γνωρίζουμε τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Μαλίκ Μπίσλεϊ. Λαμβάνουμε όσα τα δεδομένα σοβαρά και θα αφήσουμε η νομική διαδικασία να κάνει το έργο της».

According to @StarTribune, Malik Beasley was charged with drug possession and threats of violence;

“Malik Beasley angrily aimed a rifle at a couple and their teenage child in an SUV outside his Plymouth home, where a large stash of marijuana was seized by police.” pic.twitter.com/VZEpIXuJIE

