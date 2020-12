Σημαντική απουσία για τους Ουόριορς στην πρεμιέρα κόντρα στους Νετς.

Οι... πολεμιστές θα παραταχθούν δίχως τον κορυφαίο αμυντικό τους, Ντρέιμοντ Γκριν λόγω τραυματισμού. Την απουσία επιβεβαίωσε και ο Στιβ Κερ.

Draymond Green is OUT for Tuesday's opener vs. the Nets pic.twitter.com/xO9ZPQk70H

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 21, 2020