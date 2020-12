Ο Χάρντεν ρωτήθηκε πώς νιώθει στους Ρόκετς και απάντησε «επόμενη ερώτηση...»! (vid)

«Τζέιμς, αισθάνεσαι καλύτερα γι' αυτή την ομάδα τώρα που ήρθες, παρά πριν», ήταν η ερώτηση που έγινε στον Χάρντεν. Και ενώ η preseason έχει ολοκληρωθεί και οι ομάδες περιμένουν το τζάμπολ της 22ας Δεκεμβρίου. Ο Χάρντεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση. Όχι αυτή που περίμεναν, «Επόμενη ερώτηση...», αποκρίθηκε. Δείγμα του πόσο μακριά βρίσκεται ο ίδιος και οι Ρόκετς αυτή τη στιγμή.

Οι πληροφορίες, πάντως, πως η ανταλλαγή του πλησιάζει δίνουν και παίρνουν στις ΗΠΑ, με τους Νετς, τους Σίξερς και τους Χιτ να είναι υποψήφιες επόμενες ομάδες για τον «μούσια».

