Με σπασμένα φρένα συνεχίζουν οι Σαν Αντόνιο Σπερς οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό τους Ρόκετς στο ντέρμπι του Τέξας. Μεγάλη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς, εύκολα οι Ράπτορς τους Μάβερικς.

Σπερς - Ρόκετς 145-120

Στο Σαν Αντόνιο διεξήχθη το μεγάλο ντέρμπι του Τέξας. Οι Σπερς απέδειξαν ότι βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση με αποτέλεσμα να σημειώσουν την 4η σερί τους νίκη και την 14η στα τελευταία 15 παιχνίδια τους. Και τι νίκη! Εμφατική, σκοράροντας 145 πόντους απέναντι στους Ρόκετς (145-120). Πλέον βρίσκονται σε απόσταση τριών νικών (47-17) από τους πρωτοπόρους στη Δύση, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (50-15) φλερτάροντας έντονα με την πρωτιά. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν και πάλι απολαυστικός για τους Σπερς καθώς μέτρησε 29 πόντους με 7/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9/10 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 τάπες σε 30 λεπτά. Ο Καστλ είχε 23 πόντους με 3/4 τρίποντα, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Φοξ (20π., 10ασ.), Κέλντον Τζόνσον (20π., 4/7τρ.) και Ντίλαν Χάρπερ (19π., 3/4τρ.). Για την ομάδα του Χιούστον οι Κέβιν Ντουράντ και Έιμιν Τόμπσον σημείωσαν από 23 πόντους ο καθένας.

Χιτ - Πίστονς 121-110

Μίνι αγωνιστική κρίση φαίνεται ότι περνούν οι Ντιτρόιτ Πίστονς καθώς γνώρισαν την 4η συνεχόμενη ήττα τους (45-18 ρεκόρ) δίνοντας το δικαίωμα στους Μπόστον Σέλτικς να τους πλησιάσουν στις δύο νίκες (43-21) όσον αφορά την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Ανατολής. Αυτήν την φορά οι Μαϊάμι Χιτ ήταν εκείνοι που «λύγισαν» τα «Πιστόνια» στη Φλόριντα (121-110) αν και είχαν πολλές απουσίες. Συγκεκριμένα δεν αγωνίστηκαν οι Νόρμαν Πάουελ, Νίκολα Γιόβιτς και Άντριου Γουίγκινς ωστόσο βρήκαν τις λύσεις στα πρόσωπα των Τάιλερ Χίρο (25π., 4/8τρ.), Μπαμ Αντεμπάγιο (24π., 9ριμπ., 6ασ.) και Χάιμε Τζάκεζ (19π., 7ασ., 5ριμπ.). Στον αντίποδα οι Κέιντ Κάνιγχαμ (26π., 10ασ.) και Τζέιλεν Ντούρεν (24π., 10/12 σουτ) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τους Πίστονς.

Ράπτορς - Μάβερικς 122-92

Το season high του Αρ Τζέι Μπάρετ στάθηκε αρκετό για τους Τορόντο Ράπτορς να επικρατήσουν εύκολα των Ντάλας Μάβερικς στον Καναδά με 122-92. Συγκεκριμένα σημείωσε 31 πόντους έχοντας 13/19 εντός παιδιάς και 6 ριμπάουντ βοηθώντας την ομάδα του να παραμείνει στην 5η θέση της Ανατολής και να διεκδικεί το αβαντάζ της έδρας στα playoffs. Διψήφια ήταν όλη η πεντάδα των Ράπτορς καθώς ο Ποέτλ είχε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Μπαρνς 17 πόντους, ο Ίνγκραμ 11 πόντους (6ριμπ., 6ασ.) και ο Κουίκλι άλλους 10 πόντους (8ασ.). Οι Μάβερικς συνεχίζουν να παραπαίουν (21-43 ρεκόρ), με τον Γκάφορντ να είχε 21 πόντους και 11 ριμπάουντ και τον Κούπερ Φλαγκ άλλους 17 πόντους.

Πέλικανς - Γουίζαρντς 138-118

Με τριάδα-φωτιά οι Πέλικανς επικράτησαν εύκολα των Γουίζαρντς στη Νέα Ορλεάνη με 138-118. Βέβαια αμφότερες οι ομάδες δεν έχουν να κυνηγήσουν κάτι έως το τέλος καθώς δεν μπορούν να ελπίζουν ούτε στο Play-In σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα. Ο Τρέι Μέρφι ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους και 4/9 τρίποντα, ο Σαντίκ Μπέι είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ζάιον Γουίλιαμσον πρόσθεσε άλλους 20 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Τζερεμάια Φίαρς με 18 πόντους και 7 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο. Για λογαριασμό των Γουίζαρντς (16-47) ο Τρε Τζόνσον πέτυχε 20 πόντους ενώ άλλους 17 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Τρέι Γιανγκ.