Χάρντεν: Σε Μαϊάμι ή Μπρούκλιν μέχρι να αρχίσει η σεζόν!

Το μόνο σίγουρο είναι πως θα αλλάξουν οι ισορροπίες. Και τα ρόστερ. Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν πρόκειται να μείνει για πολύ στο Χιούστον. Η ανταλλαγή που έχει απαιτήσει, θα πραγματοποιηθεί, αν πιστέψουμε όσα δημοσιεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χάρντεν θα αλλάξει φανέλα πριν το πρώτο τζάμπολ της κανονικής περιόδου (22/12), με δύο ομάδες να τον διεκδικούν: Οι Μπρούκλιν Νετς και οι Μαϊάμι Χιτ!

Αν η ανταλλαγή προχωρήσει, είναι δεδομένο πως οι Ρόκετς θα πάρουν αρκετά ανταλλάγματα. Από τους Νετς υποψήφιοι εδώ και καιρό είναι οι Άλεν, ΛεΒερτ, Ντινγουίντι, ενώ από τους Χιτ οι Χίρο, Φέργκιουσον και Κέντρικ Ναν.

There has been 'significant movement' to get James Harden traded to Brooklyn or Miami by the start of the season, per @Farbod_E pic.twitter.com/usnWiVrdZ2

— NBA Central (@TheNBACentral) December 20, 2020