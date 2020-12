Λέικερς: Ανανέωσε ο Κούζμα, $40 εκ. για τρία χρόνια

Ο Κάιλ Κούζμα θα φοράει τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς μέχρι τη σεζόν 2023-2024. Πριν από 24ώρο οι συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας του είχαν... παγώσει. Και ξαφνικά, η συμφωνία επιτεύχθηκε. Με τον Κούζμα να λαμβάνει $40.000.000 για τρία χρόνια. Και μάλιστα, για πρώτη φορά σε επέκταση συμβολαίου ενός ρούκι (που δεν είναι max), ο παίκτης έχει την επιλογή για την ανανέωση της τελευταίας σεζόν (2023-2024).

Κάτι που σημαίνει ότι ο Κούζμα μπορεί να μείνει ελεύθερος στην ηλικία των 28.

Los Angeles Lakers forward Kyle Kuzma has agreed to a three-year, $40M contract extension, including a player option on 2023-2024 season, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2020