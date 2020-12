Λέικερς: «Πάγωσαν» τις συζητήσεις με Κούζμα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποφάσισαν να τραβήξουν την... πρίζα, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, όσον αφορά στις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Κάιλ Κούζμα! Ο πρωταθλητής με τους Λέικερς το 2020, μπήκε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, από το οποίο θα κερδίσει $3.562.178.

Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν τους Λέικερς να προχωρούν σε ανταλλαγή για τον Κούζμα, με τον ίδιο να δηλώνει πριν από μερικές ημέρες ότι δεν γνωρίζει τι κρύβει το μέλλον του.

