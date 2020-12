Ο ΛεΜπρον πέταξε περίεργα τον Μπρίτζες στο παρκέ και δέχεται σκληρή κριτική (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είχε εκνευρισμό στο παιχνίδι κόντρα στους Σανς και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς του. Μπορεί να έβαλε 20 πόντους, αλλά είχε 8 λάθη και έμοιαζε να μην έχει συγκέντρωση. Μάλιστα ένα φάουλ που έκανε και δεν σφυρίχτηκε έκανε έξαλλους τους οπαδούς στο διαδίκτυο.

Ο ηγέτης των Λέικερς φαίνεται να βάζει περίεργα το κορμί του κάτω από τον Μπρίτζες και ο παίκτης των Σανς πέφτει άσχημα στο παρκέ, ενώ αργεί και να σηκωθεί. Ο κόσμος έχει γίνει έξαλλος με αυτή την ενέργεια και τον κατηγορούν για... φτηνό χτύπημα που δεν του αρμόζει.

Mikal fell down awkwardly and was slow to get up. pic.twitter.com/MUdgbFeXfV — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) December 19, 2020

Mikal Bridges appears to get undercut by LeBron James on his landing and took a very scary fall.pic.twitter.com/wgkbqUjn0c — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 19, 2020