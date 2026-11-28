NBA: Φίλαθλος των Σπερς έσπρωξε τον Ντόντσιτς - Τι είπε για το συμβάν ο Σλοβένος
Σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της βραδιάς (28/11) στο NBA, οι Σπερς κατάφεραν να περάσουν το εμπόδιο των Λέικερς. Με τους Γουεμπανιάμα και Καστλ να ξεχωρίζουν, το Σαν Αντόνιο πήρε την εντός έδρας νίκη με 99-96 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 16-4.
Μετά τη λήξη του αγώνα, υπήρξε ένα περιστατικό με τον Λούκα Ντόντιτς, κοντά στη φυσούνα του «Frost Bank Center». Ο Σλοβένος σταρ, πέταξε το περικάρπιό του σε μία φίλαθλο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα, πήγε να το πάρει ξανά.
Με το που το σήκωσε από το παρκέ, ένας φίλαθλος των Σπερς που καθόταν στα court seat, έσπρωξε τον Σλοβένο.
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Luka Doncic involved in an incident walking off the court following game at Spurs: https://t.co/920AalPX6O— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 28, 2026
Ο Ντόντσιτς μετά το ματς, εξήγησε ακριβώς το τι έγινε.
«Απλώς πέταξα το περικάρπιό μου, όπως κάνω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, και μετά άκουσα ότι εκείνη δεν το ήθελε. Έτσι, επέστρεψα για να το πάρω πίσω, αλλά εκείνος απλώς με έσπρωξε. Στη συνέχεια, το έδωσα σε κάποιον άλλον».
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