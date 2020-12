Σίξερς: Διαθέσιμος ο Σίμονς για ανταλλαγή με τον Χάρντεν! (pic)

Εδώ και καιρό ο Τζέιμς Χάρντεν δείχνει την επιθυμία του να φύγει από τους Ρόκετς. Μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται είναι και η Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Shams Charania, οι Σίξερς έχουν κάνει τον Μπεν Σίμονς διαθέσιμο για ανταλλαγή σε μερικά πακέτα για τον Μούσια και αναμένεται να έχει... ψωμί η υπόθεση.

Πάντως ο πρόεδρος των Σίξερς, Nτάριλ Μόρεϊ τόνισε πως δεν θέλει να ανταλλάξει τον Αυστραλό, αφού είναι σημαντικό κομμάτι για το μέλλον της ομάδας.

Μένει να δούμε που θα οδηγηθεί αυτή τη ιστορία.

The Philadelphia 76ers have made Ben Simmons available in some packages with the Houston Rockets for James Harden, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Conversations aren't fluid as of now.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2020