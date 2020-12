Τα χρήματα δεν φέρνουν και την μπασκετική ευτυχία. Είναι δεδομένο. Τα supermax συμβόλαια είναι η τελευταία... τρέλα στο ΝΒΑ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκείνος που υπέγραψε το πιο πρόσφατο. Και το πιο ακριβό! Το κλειστό κλαμπ των supermax απαρτίζουν επτά αθλητές: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν, Ντάμιαν Λίλαρντ, Πολ Τζορτζ, Τζον Ουόλ και Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ανάμεσά στους έξι υπάρχει ένα κοινό: Δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα δακτυλίδι, αλλά έχουν πάρει τα μεγάλα συμβόλαια. Ποιος είναι η εξαίρεση; Μα φυσικά ο Στεφ Κάρι με τρία πρωταθλήματα.

Welcome to the NBA’s All Supermax Contract Team, Giannis!

This team is worth $1.4 BILLION and Stephen Curry (3) is the only one with rings pic.twitter.com/8gQ2Ntu1yd

