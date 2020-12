ΝΒΑ: Παίζει με Σπερς ο Χάρντεν

Το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Τζέιμς Χάρντεν παραμένει στο προσκήνιο για το Χιούστον αφού σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, οι Ρόκετς έκαναν γνωστές τις απαιτήσεις τους από τους Φιλαντέλφεια 76ers για τον «Μούσια».

Ο Χάρντεν είναι… φευγάτος, πρόσφατα έβαλε τους Χιτ και τους Μπακς στη λίστα των προτιμήσεων του για trade όμως θα αγωνιστεί με τους Ρόκετς στον αγώνα της preseason με το Σαν Αντόνιο όπως αναφέρει ο κόουτς Στίβεν Σάιλας.

Rockets‘ James Harden will play Tuesday vs. San Antonio, coach Stephen Silas says.

