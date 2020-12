Ο Μάριο Χεζόνια βρέθηκε πριν λίγες μέρες στους Γκρίζλις μέσω μίας τριπλής ανταλλαγής που έγινε, αλλά η ομάδα του Μέμφις τον αποδέσμευσε.

Ο οργανισμός των Γκρίζλις δεν πίστευε πως θα τον βοηθούσε ο Κροάτης φόργουορντ, αλλά σίγουρα θα βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

The Memphis Grizzlies are waiving forward Mario Hezonja, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Multiple teams are expected to express interest after training camp ends.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2020