Τζέιμς: «Οι Κλίπερς έλεγαν μ…ες όλη τη σεζόν και δεν κατάφεραν τίποτα»! (vid)

Οι Κλίπερς άρχισαν την περσινή σεζόν με στόχο να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής, έχοντας στο ρόστερ τους τον Καουάι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ όμως οι Νάγκετς σόκαραν τους Καλιφορνέζους στα ημιτελικά της Δύσης. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς προηγήθηκε με 3-1 στη σειρά με το Ντένβερ και βρέθηκε μια νίκη μακριά από τους τελικούς της Περιφέρειας όμως ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του ολοκλήρωσαν το μεγάλο come back!

«Έφτασαν μια ανάσα από τη θέση για την οποία έλεγαν μ...ες όλη τη σεζόν. Έλεγαν πολλά και δεν τα κατάφεραν ενώ είχαν φτάσει στο 3-1. Κανείς, ανάμεσά τους κι εγώ, δεν περίμενε να χάσουν τη σειρά με τους Νάγκετς, αλλά συνέβη» ήταν το σχόλιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς!

"They put themselves in a position to get what they been talking sh*t about all year."

Bron was shocked that the Clippers blew a 3-1 lead to the Nuggets in the bubble

