ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Με πλήγωσε ο Ίρβινγκ»! (vid)

Ο Ίρβινγκ παραδέχθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του πως για πρώτη φορά στην καριέρα του αισθάνεται πως έχει συμπαίκτη που μπορεί να ανταποκριθεί σε clutch καταστάσεις παίζοντας στο πλευρό του Κέβιν Ντουράντ.

«Νιώθω πως ήμουν η καλύτερη επιλογή για τα μεγάλα σουτ σε κάθε ομάδα που έπαιξα. Είναι η πρώτη φορά που λέω πως "και αυτός ο καρ@@@ης μπορεί να βάλει το σουτ"», ήταν τα λόγια του Uncle Drew για τον KD που πλήγωσαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

«Όταν άκουσα αυτό το σχόλιο του Καϊρί, έψαξα να βρω ολόκληρη τη δήλωσή του! Είπα μέσα μου: Γαμ..ο. Διάβασα, λοιπόν ολόκληρη τη δήλωσε και είχα το ίδιο συναίσθημα. Όσο καιρό ήμουν στο Κλίβελαντ, ήθελα να τον δω MVP στη λίγκα μας! Το μόνο που με ένοιαζε ήταν η επιτυχία του. Απλώς, ποτέ δεν… ευθυγραμμιστήκαμε ωστόσο καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα! Ήταν κάτι που με πλήγωσε» εξήγησε ο ΛεΜπρόν για τον πρώην συμπαίκτη του.

On @RoadTrippinPod — LeBron said he was “hurt a little bit” by Kyrie Irving’s recent comments. LeBron also said he wanted Kyrie to be league MVP but they never “aligned.” It’s too bad the Lakers don’t play the Nets until Feb. 18 pic.twitter.com/JlY7B4sjV9

