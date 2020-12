Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναδείχτηκε «Αθλητής της Χρονιάς» (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέκτησε το συγκεκριμένο ατομικό βραβείο για τρίτη φορά κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς άλλος αθλητής.

Το «Sports Illustrated» εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιεί αυτή την ψηφοφορία και φέτος ο τίτλος του «Αθλητή της Χρονιάς» πήγε ξανά στο σταρ των Λέικερς.

Ο «Βασιλιάς» είχε πάρει το συγκεκριμένο βραβείο το 2012 και το 2016.

2012 | 2016 | 2020@KingJames is the first athlete to be named Sports Illustrated's #Sportsperson of the Year three times https://t.co/9t6KE6SbGz pic.twitter.com/EAdEnZLK6W

— Sports Illustrated (@SInow) December 6, 2020