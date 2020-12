Χάρντεν: Δεν πήγε στην προπόνηση, αλλά πήγε σε στριπ κλαμπ! (vid)

Ένα τεράστιο μπέρδεμα έχει δημιουργηθεί με τον Τζέιμς Χάρντεν και συνεχώς υπάρχουν νέες πληροφορίες. Ο σταρ των Ρόκετς δεν εμφανίστηκε στην πρώτη προπόνηση της ομάδας του και αυτό έκανε τον προπονητή του να απαντήσει εκνευρισμένα στον Τύπο.

Ο GM των Ρόκετς τόνισε ότι εξαιτίας του πρωτοκόλλου δεν βρίσκεται ο «Μούσιας» στην προπόνηση, ενώ βγήκε και δημοσίευμα που τον ήθελε να ενημερώνει ότι σύντομα θα βρεθεί μαζί με την ομάδα. Φαίνεται πως ο Χάρντεν ήθελε να διασκεδάσει πάντως, αφού αντί για την προπόνηση πήγε σε ένα στριπ κλαμπ, το προηγούμενο βράδυ και ίσως φαντάζει λογικό το ότι δεν βρέθηκε στις εγκαταστάσεις.

Αν θα εμφανιστεί τελικά, θα το δούμε πολύ σύντομα.

Looks like James Harden was at the strip club last night

— NBA Central (@TheNBACentral) December 6, 2020