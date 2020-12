Ο Χάρντεν ενημέρωσε ότι θα επιστρέψει σύντομα στους Ρόκετς (pic)

Δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν για τους Ρόκετς, αφού ο Τζέιμς Χάρντεν είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα του. Ο παίκτης ζήτησε ανταλλαγή, κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει γίνει και αποφάσισε να μην εμφανιστεί στην πρώτη επίσημη του Χιούστον.

Τα ερωτήματα ήταν πολλά, ο προπονητής του δεν φάνηκε χαρούμενος και μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο «Μούσιας» ναι μεν δεν εμφανίστηκε, αλλά είπε στους Ρόκετς ότι σύντομα θα μπει στο πρόγραμμα της ομάδας. Το πόσο χαρούμενα θα τον υποδεχθούν, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα...

James Harden did not return to Houston for his individual workout on Sunday but told the Rockets he will report to the team soon, per @espn_macmahon pic.twitter.com/Y29mPtmcLJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 7, 2020