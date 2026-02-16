Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»

O Kέβιν Ντουράντ μίλησε και για το NBA Europe κατά τη διάρκεια του All Star Game του ΝΒΑ.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε άλλο ένα All Star Game του ΝΒΑ και πολιορκήθηκε από δημοσιογράφους. Ο σταρ των Ρόκετς αναφέρθηκε και στο NBA Europe, τονίζοντας πως θα ήθελε να γίνει μέρος του, αν υπάρξει ευκαιρία για να προωθηθεί το μπάσκετ παντου΄.

«Δεν θα έλεγα πως συμμετέχω στην διαδικασία. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για αυτό αν υπάρξει η ευκαιρία. Τώρα, δεν έχω ακούσει πολλά, μόνο φήμες. Όταν αρχίσει να παίρνει μορφή, ελπίζω να γίνω μέρος του, να προωθηθεί το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο» , ήταν τα λόγια του.

Ο KD έχει στις αποσκευές του δύο πρωταθλήματα μαζί με ισάριθμα βραβείο MVP των τελικών από το 2017 και το 2018 με τους Γουόριορς και θα ψάξει φέτος το τρίτο δαχτυλίδι της καριέρας του στο Χιούστον.