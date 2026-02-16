Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές σε άλλο ένα All Star Game του ΝΒΑ και πολιορκήθηκε από δημοσιογράφους. Ο σταρ των Ρόκετς αναφέρθηκε και στο NBA Europe, τονίζοντας πως θα ήθελε να γίνει μέρος του, αν υπάρξει ευκαιρία για να προωθηθεί το μπάσκετ παντου΄.
«Δεν θα έλεγα πως συμμετέχω στην διαδικασία. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για αυτό αν υπάρξει η ευκαιρία. Τώρα, δεν έχω ακούσει πολλά, μόνο φήμες. Όταν αρχίσει να παίρνει μορφή, ελπίζω να γίνω μέρος του, να προωθηθεί το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο» , ήταν τα λόγια του.
Ο KD έχει στις αποσκευές του δύο πρωταθλήματα μαζί με ισάριθμα βραβείο MVP των τελικών από το 2017 και το 2018 με τους Γουόριορς και θα ψάξει φέτος το τρίτο δαχτυλίδι της καριέρας του στο Χιούστον.
🏀⚽️ Kevin Durant is a minority a stakeholder in PSG. The French club wants to create a basketball franchise to compete in NBA Europe.— Toni Canyameras (@Canyameridis71) February 16, 2026
“I wouldn't say I'm involved in the process, but I've been hearing a lot about it. I'm ready to talk about it if it presents itself” [1/2] pic.twitter.com/y6qdSJZAmS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.