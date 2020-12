Πριν λίγες μέρες ο Κίλιαν Χέις είχε δείξει πως νιώθει που θα είναι συμπαίκτης του Ντέρικ Ρόουζ στους Πίστονς.

Ο D-Rose αποθέωσε τον rookie της ομάδας, τονίζοντας πως θέλει να τον αναλάβει προσωπικά.

«Είναι το μέλλον των Πίστονς. Δουλειά μου είναι να τον κάνω σπουδαίο παίκτη», ανέφερε.

Derrick Rose says Killian Hayes is the future of the Detroit Pistons and he’ll mentor him pic.twitter.com/ddMz6J08Bp

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 6, 2020