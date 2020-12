Το πρόγραμμα του ΝΒΑ: Λέικερς - Χιτ στις 20/2, Λέικερς - Σέλτικς στις 30/1

Συνήθως το ζευγάρι των τελικών, ανανέωνε το ραντεβού του τα Χριστούγεννα. Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η... παράδοση «σπάει». Και οι πρωταθλητές Λέικερς θα ανταμώσουν με τους φιναλίστ Χιτ για πρώτη φορά στις 20 Φεβρουαρίου!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτικς στις 30/1, ενώ την ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (18/1) οι Λέικερς θα βρουν απέναντί τους τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Η αναμέτρηση του ΛεΜπρόν με τον Giannis και τους Μιλγουόκι Μπακς είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιανουαρίου.

Τα πιο σημαντικά ματς για το πρώτο μισό της σεζόν.

Notable NBA season matchups:

Bucks-Lakers in Milwaukee on Jan. 21

Lakers-Nets in LA on Feb. 18

Lakers-Heat in LA on Feb. 20

Nets-Clippers in LA on Feb. 21

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2020