Ντέιβις: «Δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία ότι θα γυρίσω»! (vid)

O Άντονι Ντέιβις επέλεξε να μείνει ελεύθερος από τους Λέικερς με σκοπό να υπογράψει ξανά με τους πρωταθλητές, με καλύτερους οικονομικούς όρους. Κι αυτό ακριβώς έγινε…

Ο All-Star φόργουορντ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Καλιφορνέζους για 190 εκατομμύρια δολάρια κι έτσι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει εκ νέου τίτλους με το L.A.

Ο Ντέιβις κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στη «φούσκα» του Ορλάντο στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς ενώ η είδηση για το νέο συμβόλαιο ήλθε μετά από την επέκταση του «Βασιλιά» με τους Λέικερς για άλλα δυο χρόνια αντί 85 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Προφανώς, η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Λέικερς ήταν κάτι πραγματικά σπουδαίο. Η ομάδα που έχτισε το front office ήταν απίθανη και κάναμε κάτι ξεχωριστό, ειδικά με ό,τι συνέβη το 2020. Δεν νομίζω ότι υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία ότι θα επέστρεφα!

Απλώς ήθελα τα καλύτερο για εμένα και την οικογένειά μου. Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω και που θα έχουμε αυτήν την… Big Three που λέει ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ, με εκείνον, τον ΛεΜπρόν και εμένα. Έχουμε ακόμα έναν μεγάλο στόχο μπροστά μας».

"I don't think it was a doubt that I was coming back...LA is a place I want to be." @AntDavis23 sits with our @geeter3 to discuss his contract extension with the #LakeShow, aspirations for the upcoming season, and more. @Lakers pic.twitter.com/ekaeLLBn9A

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 4, 2020