Ο Τζόναθαν Κούμινγκα εξακολουθεί να αποτελεί στόχο των Λος Άντζελες Λέικερς οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του.

Ένα από τα «hot» ονόματα της Free Agency είναι ο Τζόναθαν Κούμινγκα ο οποίος ψάχνει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Η ομάδα που επιθυμεί διακαώς να τον αποκτήσει έχοντας αδειάσει χώρο στο salary cap και από την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς, είναι φυσικά οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Βέβαια όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το ESPN, δεν του έχουν καταθέσει ακόμη μια αρκετά δελεαστική πρόταση ώστε να τον πείσουν να μετακομίσει στην πόλη των αγγέλων.

Μετά την άρνηση των Ατλάντα Χοκς να ενεργοποιήσουν την team option ύψους 24,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις 29 Ιουνίου, ο Κούμινγκα είχε μια διαδικτυακή συνάντηση την επόμενη κιόλας ημέρα με τον γενικό διευθυντή των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα και τον προπονητή Τζέι Τζέι Ρέντικ. Οι δυο τους του παρουσίασαν ένα πλάνο στο οποίο θα είχε αναβαθμισμένο ρόλο με πολλά λεπτά συμμετοχής στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς, σε ένα ιδανικό αγωνιστικό περιβάλλον που θα αναδείκνυε τα προσόντα του.

Ωστόσο, οι Λέικερς χρησιμοποίησαν στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού τους χώρου για να εξασφαλίσουν τις υπογραφές των Γουόκερ Κέσλερ, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Κουεντίν Γκράιμς και Κόλιν Σέξτον. Αυτό δεν σταμάτησε την προσπάθεια της ομάδας του Λος Άντζελες. Αρκετά μέλη του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και παικτών, επικοινώνησαν μαζί του εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενταχθεί στο δυναμικό τους.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν παίκτη που οι Λέικερς θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις και μάλιστα άμεσα.