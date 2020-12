Πολ για Μπούκερ: «Είναι... σκύλος, ήταν πάντα μάχη όταν τον αντιμετώπιζα» (pic)

Κρις Πολ και Ντέβιν Μπούκερ θα είναι συμπαίκτες στους Σανς, προσπαθώντας να βάλουν την ομάδα στα playoffs.

Ο CP3 που ήρθε στο Φοίνιξ από την Οκλαχόμα, έβγαλε το καπέλο στον νέο συμπαίκτη του.

Δεν είναι μόνο ταλαντούχος, είναι σκύλος. Όταν παίζαμε αντίπαλοι, πάντα ήμασταν έτοιμοι για... μάχη», ανέφερε.

Chris Paul on the competitiveness from Devin Booker;

“He’s not only talented, he’s a dog...When we hoop and play against each other, we be about to fight.” pic.twitter.com/Ke9qySo95Z

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 2, 2020