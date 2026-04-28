Oι Θάντερ πήραν και το Game 4 με 131-122 κόντρα στους Θάντερ, σκουπίζοντας τη σειρά και ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο.

Πολύ εύκολη αποδείχθηκε η σειρά με τους Σανς για τους Θάντερ. Η Οκλαχόμα δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 131-122 στο Game 4 και να βγάλει τις... σκούπες, δείχνοντας πως ήταν το απόλυτο φαβορί για πρόκριση. Πλέον θα πάει στα ημιτελικά της Δύσης.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε άλλο ένα εντυπωσιακό ματς και το κοντέρ έγραψε 31 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Χόλμγκρεν τελείωσε με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Μίτσελ πρόσθεσε 22 πόντους

Για τους Σανς ο Μπούκερ είχε 24 πόντους, 6 ασίστ και 6 λάθη, ενώ ο Γκριν και ο Μπρουκς μέτρησαν από 23 πόντους. Τέλος Γκιλέσπι μέτρησε 20 πόντους για τους ηττημένους. Για το Φοίνιξ επιτυχία ήταν που μπήκαν playoffs, γιατί το εμπόδιο των Θάντερ είναι πολύ μεγάλο για εκείνους.