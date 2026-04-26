Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στη σειρά με τους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 121-109 στο Game 3 και κάνοντας το 3-0, αγγίζοντας πλέον το sweep και την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Μπορεί οι Σανς να προηγήθηκαν με 24-15 στην αρχή, όμως η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Οι Θάντερ έτρεξαν ένα σερί 16-3, βρίσκοντας ρυθμό από την περιφέρεια και παίρνοντας τον έλεγχο. Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Θάντερ κράτησαν το προβάδισμα, φτάνοντας στο 87-79, όμως ο Μπούκερ προσπάθησε να αντιδράσει με προσωπικές ενέργειες. Η Οκλαχόμα «έκοψε» άμεσα τον ρυθμό των γηπεδούχων και μπήκε στην τέταρτη περίοδο με καθαρό προβάδισμα, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά μέχρι και το φινάλε.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις των φετινών playoffs, ολοκληρώνοντας το ματς με 42 πόντους και μάλιστα με εξωπραγματικά ποσοστά (15/18 σουτ). Για τους Σανς, ο Ντίλον Μπρουκς ήταν ο κορυφαίος με 33 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Γκριν πρόσθεσε 26, όμως δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη ροή της αναμέτρησης.

Πλέον, οι Θάντερ βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση και θα έχουν την ευκαιρία να «σκουπίσουν» τη σειρά στο Game 4.