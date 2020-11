Σανς: Έπιασαν δουλειά οι Μπούκερ, Πολ (vid)

Μια από τις πιο σημαντικές ως τώρα κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι του NBA ήταν αυτή που έστειλε στο Φοίνιξ και τους Σανς τον Κρις Πολ και τον Αμπντέλ Ναντέρ ενώ το δρομολόγιο προς την Οκλαχόμα και τους Θάντερ θα κάνουν οι Κέλι Ούμπρε, Ρίκι Ρούμπιο, Τάι Τζερόμ, Τζέιλεν Λεκιού κι ένα draft-pick 2022 πρώτου γύρου.

Ο Πολ μαζί με τον Ντέβιν Μπούκερ δημιουργούν ένα εξαιρετικό και καυτό δίδυμο στα γκαρντ για τους Σανς, με τους δύο παίκτες να έχουν ήδη πιάσει δουλειά και να ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά.

Devin Booker and CP3 already in the lab together

(via nick_tuft7/IG) pic.twitter.com/gHB73NH2fP

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 18, 2020