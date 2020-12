Οι Πέλικανς θέλουν να κάνουν τριάρι τον Ζάιον Ουίλιαμσον! (pic))

Στην Νέα Ορλεάνη προετοιμάζονται για την νέα σεζόν και έχουν κάποια... περίεργα σχέδια για τον Ζάιον Ουίλιαμσον, έτσι όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ Γκρίφιν, αντιπρόεδρος του Οργανισμού.

Θέλουν να κάνουν τον νεαρό, που πέρυσι ξεκίνησε την καριέρα του στο ΝΒΑ, να κατέβει στο τρία και να χειρίζεται καλύτερα την μπάλα. Ο Ζάιον, μέχρι πέρυσι, είχε κάποια παραπάνω κιλά, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα του, θέλει να τον κάνει πιο ελαφρύ και πρωταγωνιστή σε άλλου είδους παιχνίδι.

«Βλέπουμε τον Ζάιον να παίζει στο 3 και να αμύνεται στο τρία και να μπορεί να κατεβάζει και την μπάλα...»

Get ready for Zion at the three in the near future pic.twitter.com/s07xjFchIU

