Ράπτορς: Ταξιδεύουν στην Τάμπα Μπέι για την έναρξη της σεζόν

Από το Τορόντο στην Τάμπα Μπέι. Οι Ράπτορς άφησαν το παγωμένο Τορόντο, για την ηλιόλουστη Τάμπα Μπέι. Το νέο «σπίτι» τους τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ή μέχρι να βρεθεί λύση με την απαγόρευση στις μετακινήσεις που έχει επιβάλλει ο Καναδάς. Κάθε παίκτης θα πρέπει να έχει 3-4 αρνητικά τεστ, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις ατομικές προπονήσεις.

Το πρώτο φιλικό των Ράπτορς είναι προγραμματισμένο για τις 12 Δεκεμβρίου, κόντρα στη Σάρλοτ.

The Raptors are headed to Tampa. Coming off a chaotic week of free agency, they're bracing themselves for yet another unprecedented and unusual experience.

