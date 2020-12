Βάθος στον πάγκο της βάζει η Μινεσότα.

Οι Τίμπεργουλβς συμφώνησαν με τον Ρόνταε Χόλις-Τζέφερσον, θέλοντας να ενισχυθούν στις θέσεις των forwards.

Τη σεζόν που πέρασε ο παίκτης συμμετείχε σε 60 ματς των Ράπτορς και μέτρησε 7 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.

Free agent swingman Rondae Hollis-Jefferson has reached an agreement with the Minnesota Timberwolves, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 1, 2020