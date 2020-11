Μπακς: Καλωσόρισαν Κρεγκ, Πόρτις και Φορμπς (pics & vids)

Μετά την απόκτηση του Τζρου Χόλιντεϊ για βασικό point guard, οι Μπακς θέλησαν να δώσουν βάθος στον πάγκο τους.

Έτσι έφεραν στο Μιλγουόκι τους Τόρεϊ Κρεγκ, Μπριν Φορμπς και Μπόμπι Πόρτις.

Τα... ελάφια καλωσόρισαν τους τρεις παίκτες, δημιουργώντας και τα αντίστοιχα video

Welcome to Milwaukee @TCraig_23, @BPortistime and @BrynjForbes!!

Toughness

Shooting

Playoff Experience #FearTheDeer

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 26, 2020