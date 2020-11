Στους Μπακς ο Τόρεϊ Κρεγκ (pic)

Ο Τόρεϊ Κρεγκ έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς, αλλά μόλις για λίγες ώρες.

Ο 29άχρονος φόργουορντ συμφώνησε με τους Μιλγουόκι Μπακς οι οποίο χρειάζονται παίκτες για να γεμίσουν τον πάγκο τους.

Ο Κρεγκ φημίζεται για την καλή του άμυνα και σίγουρα θα βοηθήσει υπό συνθήκες τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του..

Free agent Torrey Craig has reached agreement on a deal with the Milwaukee Bucks, his agents Dave Spahn and Austin Brown of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020