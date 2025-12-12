Πέρκινς και Τζέφερσον διαφώνησαν για τον τρόπο που χειρίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την κατάσταση στους Μπακς. Μάλιστα ο πρώτος τον χαρακτήρισε «δειλό».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κλέψει την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade. Ο ίδιος, και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είπε στους συμπαίκτες του να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και άπαντες να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αν και ο Κάιλ Κούζμα... διέψευσε τον Γιάννη λέγοντας ότι ουδέποτε έγινε κάποιο meeting μεταξύ των παικτών με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Αντιπαράθεση μεταξύ Κέντρικ Πέρκινς και Ρίτσαρντ Τζέφερσον στο Road Trippin Show υπήρξε για τον Έλληνα σταρ και το πως χειρίζεται την κατάσταση και μια ενδεχόμενη ανταλλαγή.

Ο Big Perk... ξέφυγε και χαρακτήρισε «δειλό» τον Έλληνα σταρ, λέγοντας: «Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε».

Εκεί οι Τζέφερσον διαφώνησε και απάντησε: «Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα... και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό», είπε.

Ο Τσάνινγκ Φράι πρόσθεσε πως ο Γιάννης έχει κερδίσει το δικαίωμα να πάρει οποιαδήποτε απόφαση θέλει για εκείνον και την καριέρα του.