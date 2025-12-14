Insider του ΝΒΑ έβαλε στο... παιχνίδι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τέσσερις ομάδες του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κλέψει την παράσταση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ολοένα και «φουντώνουν» τα σενάρια για πιθανό trade. Ο ίδιος, και σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, είπε στους συμπαίκτες του να μπει ένα τέλος σε όλες αυτές τις φήμες και άπαντες να ασχοληθούν με το μπάσκετ, αν και ο Κάιλ Κούζμα... διέψευσε τον Γιάννη λέγοντας ότι ουδέποτε έγινε κάποιο meeting μεταξύ των παικτών με το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Tώρα έρχεται ξανά ο insider του ΝΒΑ, Κρις Χέινς να βάλει στο... κόλπο για τον Greek Freak τέσσερις ομάδες. Συγκεκριμένα είπε πως οι Νικς, οι Γουόριορς, οι Χιτ και οι Τίμπεργουλβς ενδιαφέρονται για ανταλλαγή του Έλληνα σταρ.

«Με δεδομένο ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν με χωριστούς δρόμους», ανέφερε.