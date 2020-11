Μπακς: Ανακοίνωσαν Τζρου Χόλιντεϊ! (pic)

Eπίσημη μορφή απόκτηση του Τζρου Χόλιντεϊ από τους Μπακς μέσω ανταλλαγής.

Οι Μπακς πήραν τον έμπειρο γκαρντ από τους Πέλικανς μαζί με το Νο.60 του draft Σαμ Μέριλ, ενώ έστειλαν στους Πέλικανς τον Μπλέντσο, 2 πικ πρώτου γύρου (2025, 2027) και το δικαίωμα για ανταλλαγή των πικ πρώτου γύρου (2024,2026). Το Μιλγουόκι επίσης έστειλε τον Τζορτζ Χιλ στους Θάντερ, ενώ ο rookie R.J Χάμπτον κατέληξε στους Νάγκετς.

Στην τετραπλή ανταλλαγή συμμετείχαν Μπακς, Νάγκετς, Πέλικανς και Θάντερ, με τον Στίβεν Άνταμς να πηγαίνει στη Νέα Ορλεάνη.

Trade Complete.

The Bucks have acquired @Jrue_Holiday11 and @smerrill05 in four-team deal:https://t.co/e7voDGQDqz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2020