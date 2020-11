Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο ως συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο νεαρός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Καλιφορνέζους και θα συνεχίσει στο Λος Άντζελες.

Πέρσι μέτρησε 1.4 πόντους, 0.6 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ σε 5 συμμετοχές.

Kostas Antetokounmpo has signed a two-way contract to return to the Los Angeles Lakers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2020