Ο Πάου γνωρίζει από... πρώτο χέρι τι σημαίνει ο οργανισμός των Λέικερς έχοντας περάσει επτά χρόνια της καριέρας του και έχοντας κατακτήσει και δύο σερί πρωταθλήματα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μαρκ Γκασόλ υπέγραψε με τη σειρά του διετές συμβόλαιο στους Λέικερς και ο μεγαλύτερος αδερφός του δεν θα μπορούσε να μην «φουσκώνει» από περηφάνεια.

Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, ήταν ο πρώτος που έσπευσε να τον καλωσορίσει στην ομάδα του Λος Άντζελες!

Welcome to the @Lakers family! https://t.co/1GDtRMLQ8B

— Pau Gasol (@paugasol) November 24, 2020