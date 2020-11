Λέικερς: Υπέγραψε ο Γκασόλ το διετές 5.3 εκατ. δολαρίων (pic)

Ήταν γνωστό πως ο Μαρκ Γκασόλ θα παίζει στους Λέικερς, όμως πλέον είναι και επίσημο.

Ο Ισπανός σέντερ υπέγραψε το διετές συμβόλαιο 5.3 εκατ. δολαρίων και θα δώσει σημαντικές λύσεις στην ρακέτα των λιμνανθρώπων. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει option τη δεύτερη σεζόν.

Ψάχνει το 2ο πρωτάθλημα μετά από αυτό με τους Ράπτορς το 2019.

Marc Gasol has signed his two-year, $5.3M deal with the Lakers, source tells @TheAthleticNBA @Stadium. No team or player option in second season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020