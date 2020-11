Ράπτορς: Απέκτησαν τον Άλεξ Λεν!

Οι Τορόντο Ράπτορς συμφώνησαν με τον Άλεξ Λεν. Ο 27χρονος Ουκρανός σέντερ τη σεζόν 2019-2020 μέτρησε 8 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 55 αγώνες.

Μοίρασε τη σεζόν σε Ατλάντα Χοκς (40 αγώνες) και Σακραμέντο Κινγκς (15 αγώνες). Στο Τορόντο θα αναλάβει να καλύψει το κενό που άφησε ο Μαρκ Γκασόλ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λέικερς.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020