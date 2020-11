Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11) ο Μαρκ Γκασόλ θα συνεχίσει την καριέρα τους Λέικερς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με αυτήν την συμφωνία θα γραφτεί μια... διαφορετική σελίδα στην ιστορία των «Λιμνανθρώπων» καθώς για πρώτη φορά θα έχουν αγωνιστεί δύο αδέρφια στους Λέικερς!

Ο Πάου Γκασόλ φόρεσε τη φανέλα της ομάδας για επτά χρόνια και πιο συγκεκριμένα από από το 2007 έως και το 2014, έχοντας κατακτήσει δύο «back to back» πρωταθλήματα το 2009 και το 2010.

Πλέον ήρθε η σειρά του Μαρκ να αγωνιστεί στο Λος Άντζελες και να... βαδίσει στα χνάρια του μεγαλύτερου αδερφού του.

Pau and Marc Gasol would be the first set of brothers to each play for the Lakers at any point in their careers pic.twitter.com/oNJz3RfuSY

— ESPN (@espn) November 23, 2020