Μετά από τη θητεία του σε Μέμφις Γκρίζλις και Τορόντο Ράπτορς, ο Ισπανός σέντερ θα βρεθεί στους Λος Άντζελες Λέικερς όπου αγωνίστηκε επί σειρά ετών με επιτυχία και ο αδερφός του, Πάου.

Μάλιστα, ο Μαρκ Γκασόλ είχε επιλεγεί στο draft από τους Λέικερς και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο «48» το 2007. Το οξύμωρο της υπόθεσης; Τα δικαιώματά του είχαν δοθεί στους Μέμφις Γκρίζλις για τον μεγαλύτερο αδερφό του (!) πριν ακόμα αγωνιστεί σε κάποιο ματς του ΝΒΑ!

Ο 35χρονος παίκτης μετράει 839 παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας κατά μέσο όρο 14,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.

Marc Gasol is finalizing a deal to sign with the Lakers, sources tell me and @ZachLowe_NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020