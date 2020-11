Ράπτορς, Λέικερς και Κλίπερς θέλουν τον Μαρκίφ Μόρις!

Ο Μαρκίφ Μόρις... πουλάει. Κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος, αλλά όχι για πολύ. Είναι δεδομένο πως θα ήθελε να επιστρέψει στους Λέικερς για να επιχειρήσει να πάρει ακόμη ένα δακτυλίδι.

Αλλά δεν θα έλεγε «όχι» και στην προοπτική να σμίξει με τον δίδυμο αδερφό του, στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Την ίδια στιγμή. οι πρωταθλητές του 2019, Τορόντο Ράπτορς φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον Μόρις.

Αυτή δεν είναι η μοναδική.. μονομαχία ανάμεσα σε Λέικερς και Ράπτορς, αφού «κονταροχτυπιούνται» και για τον Μαρκ Γκασόλ!

The Raptors, along with the Lakers and Clippers, are interested in signing Markieff Morris, per multiple reports.

