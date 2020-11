Προς τους Λέικερς ο Μαρκ Γκασόλ!

Ακόμη ένας Γκασόλ στο Λος Άντζελες. Μόνο που αυτός, αν έλθει, θα είναι ήδη πρωταθλητής. Με τον Μαρκ Γκασόλ να ακολουθεί πιστά τα βήματα του αδερφού του Πάου. Μετά από την κοινή φανέλα των Γκρίζλις, μπορεί να έχουν και αυτή των Λέικερς.

Η απώλεια του Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος αρχικά ανακοίνωσε πως μένει στους πρωταθλητές και μετά ότι συμφώνησε με τους Σίξερς, οδηγεί τους Λέικερς στο εναλλακτικό πλάνο του Γκασόλ.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, για τον Μαρκ Γκασόλ θα είναι το κλείσιμο ενός κύκλου, αφού οι Λέικερς ήταν η ομάδα που τον διάλεξε στο Draft του 2007 (Νο48). Και έπειτα τον αντάλλαξε στους Γκρίζλις για τον Πάου Γκασόλ!

A reminder that Marc Gasol was originally drafted by the Lakers. https://t.co/McEVT9Wvl3

— HoopsHype (@hoopshype) November 21, 2020