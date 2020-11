Ράπτορς: Προσπαθούν να πείσουν τον Γκασόλ να επιστρέψει στο Τορόντο! (pic)

«Χαμός» γίνεται για τον Μαρκ Γκασόλ, αφού Ουόριορς, Λέικερς και Κλίπερς ενδιαφέρονται για την περίπτωση του.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ράπτορς προσπαθούν να πείσουν τον Ισπανό σέντερ να παραμείνει στο Τορόντο, εκεί όπου πήρε το πρωτάθλημα του 2019.

Τη σεζόν που πέρασε ο Γκασόλ είχε 7.5 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ μέσο όρο.

At this hour, Toronto is still working to convince free agent Marc Gasol to return on a new deal, sources tell ESPN. https://t.co/p8kHA9js0k

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020