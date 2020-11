Νικς: Κράτησαν Έλφριντ Πέιτον (pic)

Πρόσθεσαν έναν point guard στο ρόστερ τους οι Νικς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης απέκτησε τον Έλφριντ Πέιτον με μονοετές συμβόλαιο 5 εκατ. δολαρίων, o οποίος είχε γράψει ιστορία με 5 σερί triple double στους Πέλικανς.

Τη σεζόν που πέρασε ο παίκτης είχε 10 πόντους και 7.2 ασίστ στους Νικς. Η Νέα Υόρκη έχουν πάρει και τον Αλεκ Μπερκς για την περιφέρεια.

Elfrid Payton has agreed to one-year, $5M deal with Knicks, agents Aaron Mintz and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020