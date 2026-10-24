NBA: Ο Τέιτουμ υπέγραψε το ντέρμπι, νίκες για Λέικερς, Μάβερικς και Τίμπεργουλβς
Οι Σέλτικς πήραν το ντέρμπι με τους Νικς, επικρατώντας 107-103 στη Βοστώνη, με τον Τζέισον Τέιτουμ να σταματά στους 36 πόντους. Ξεχώρισαν ακόμη οι εκτός έδρας νίκες των Τίμπεργουλβς (115-93), των Χοκς (128-81) και των Ράπτορς (112-102), ενώ οι Λέικερς επικράτησαν των Κλίπερς με 125-117 στο ντέρμπι του Λος Άντζελες.
Ο Τέιτουμ πρόσθεσε 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην κορυφαία του εμφάνιση, οδηγώντας τη Βοστώνη σε μια δύσκολη επικράτηση, παρά την προσπάθεια των Τάουνς, Μπράνσον και Ανουνόμπι.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μινεσότα κυριάρχησε στο Ορλάντο με 115-93, ενώ το Ντάλας πέρασε από την Ιντιάνα με 121-105, έχοντας τον Καϊρί Ίρβινγκ στους 24 πόντους και τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον στους 20. Οι Χοκς συνέτριψαν τη Σάρλοτ με 128-81 και το Τορόντο νίκησε στην Ουάσινγκτον με 112-102, με τον Σκότι Μπαρνς να σημειώνει 28 πόντους και τον Αρ Τζέι Μπάρετ 23.
Στο Λος Άντζελες, οι Λέικερς έφτασαν στη δεύτερη διαδοχική τους νίκη, λυγίζοντας τους Κλίπερς με 125-117. Ο Όστιν Ριβς μέτρησε 28 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους Κλίπερς, ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 26 πόντους και 6 ασίστ.
Όλα τα αποτελέσματα του NBA
- Μπόστον Σέλτικς - Νιου Γιορκ Νικς 107-103
- Σάρλοτ Χόρνετς - Ατλάντα Χοκς 81-128
- Ιντιάνα Πέισερς - Ντάλας Μάβερικς 105-121
- Ορλάντο Μάτζικ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 93-115
- Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Τορόντο Ράπτορς 102-112
- Μαϊάμι Χιτ - Ντιτρόιτ Πίστονς 111-128
- Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς 110-114
- Γιούτα Τζαζ - Νιου Όρλεανς Πέλικανς 120-119
- Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μέμφις Γκρίζλις 108-111
- Λος Άντζελες Λέικερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 125-117
- Σακραμέντο Κινγκς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 120-128
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