Ο Τζέισον Τέιτουμ έκανε τη διαφορά στο 107-103 των Σέλτικς απέναντι στους Νικς, ενώ οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες και οι Μάβερικς, Τίμπεργουλβς, Χοκς και Ράπτορς πανηγύρισαν σημαντικές νίκες.

Οι Σέλτικς πήραν το ντέρμπι με τους Νικς, επικρατώντας 107-103 στη Βοστώνη, με τον Τζέισον Τέιτουμ να σταματά στους 36 πόντους. Ξεχώρισαν ακόμη οι εκτός έδρας νίκες των Τίμπεργουλβς (115-93), των Χοκς (128-81) και των Ράπτορς (112-102), ενώ οι Λέικερς επικράτησαν των Κλίπερς με 125-117 στο ντέρμπι του Λος Άντζελες.

Ο Τέιτουμ πρόσθεσε 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην κορυφαία του εμφάνιση, οδηγώντας τη Βοστώνη σε μια δύσκολη επικράτηση, παρά την προσπάθεια των Τάουνς, Μπράνσον και Ανουνόμπι.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μινεσότα κυριάρχησε στο Ορλάντο με 115-93, ενώ το Ντάλας πέρασε από την Ιντιάνα με 121-105, έχοντας τον Καϊρί Ίρβινγκ στους 24 πόντους και τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον στους 20. Οι Χοκς συνέτριψαν τη Σάρλοτ με 128-81 και το Τορόντο νίκησε στην Ουάσινγκτον με 112-102, με τον Σκότι Μπαρνς να σημειώνει 28 πόντους και τον Αρ Τζέι Μπάρετ 23.

Στο Λος Άντζελες, οι Λέικερς έφτασαν στη δεύτερη διαδοχική τους νίκη, λυγίζοντας τους Κλίπερς με 125-117. Ο Όστιν Ριβς μέτρησε 28 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους Κλίπερς, ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 26 πόντους και 6 ασίστ.

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